Unterwäsche-Model wirbt für Pfannenbeschichtung : Sexistische Werbung in Saarbrücken tabu, in Neunkirchen cool?

Eines der Werbeplakate, die für Aufsehen sorgten. Foto: Oliver Schwambach

Neunkirchen Angeblich gilt im Kreis Neunkirchen als cool, was in Saarbrücken und St. Ingbert abgelehnt wurde: Die Plakate der Firma ITN Sand & Stein aus Neunkirchen, die mit einem Unterwäschemodel für neue Beschichtungen von abgenutzten Bratpfannen wirbt, sorgten in Saarbrücken für heftige Diskussionen über sexistische Werbung ().

Das Plakat in Neunkirchen – bislang nicht abgedeckt – genießt dagegen angeblich das Wohlwollen des Landrates Sören Meng (SPD). „Der Landrat war letzte Woche bei uns zu Besuch und er fand unsere Werbung cool“, sagt Kai-Uwe Sand, einer der Gesellschafter der Firma. Ob das so stimmt, war am Dienstag nicht zu klären, da Meng im Urlaub ist. Mengs Pressesprecherin Jasmin Alt bestätigte nur, dass der Landrat vorige Woche wegen einer regionalen Partnerschaft mit der Firma vor Ort war, dabei sei es aber nicht um die Werbung gegangen.

In Saarbrücken und St. Ingbert sind die umstrittenen Plakate seit dem 4. Juli abgedeckt, wie das Unternehmen mitteilte. Betroffen seien vier Plakate, die auf Wänden der Firma Werbe Fabry angebracht waren. In einer Nachricht des Online-Dienstleisters, über den die Werbung geschaltet worden war, heißt es laut einer Mail von Sand, dass einer der Werbeflächen-Anbieter sehr verärgert über das Motiv gewesen sei. Dass die Plakate aber abgedeckt wurden, gehe auf eine Beschwerde einer Frauenbeauftragten und eines Bürgermeisters zurück, so Sand.

Auf Nachfrage unserer Zeitung, wer genau von Seiten der Stadt Saarbrücken gegen die Plakate interveniert habe, erklärte Stadtpressesprecher Thomas Blug: niemand. „Wir begrüßen, dass der Anbieter der Werbeflächen von sich aus reagiert hat und die entsprechenden Plakate überklebt hat.“ Der Werbeflächen-Anbieter habe sich der Stadt gegenüber von dem Motiv distanziert und darüber informiert, dass die Buchung der Werbung über einen Kooperationspartner ohne Abstimmung erfolgt sei. Das bestätigt auch Martina Birkenbach von der Firma Werbe Fabry, dem Anbieter der Werbeflächen. „All unsere Plakatflächen im Saarland haben eine Buchungssperre für Bordellwerbung sowie erotische- und sexistische Werbung. Wir behalten uns vor, solche Motive zu neutralisieren.“