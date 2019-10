Gesetz einstimmig beschlossen : Seltene Einigkeit über politische Neuordnung des LSVS

Saarbrücken Der saarländische Landtag hat am Mittwoch einstimmig ein neues Gesetz für den Landessportverband (LSVS) beschlossen – ein Ergebnis der Finanzaffäre.

Der Sport schreibt oft die schönsten Geschichten. Im saarländischen Landtag spricht SPD-Fraktionsvize Stefan Pauluhn am Mittwoch aber vom „traurigsten und schwierigsten Kapitel der neueren Saar-Sportgeschichte“. Pauluhn meint die Finanzaffäre um den Landessportverband (LSVS), die er in seiner Rede wie einen historischen Stoff behandelt.

Deshalb richtet Pauluhn den Blick auch nach vorn. Es fehle ein entscheidender Beitrag zur Bewältigung der Krise, sagt er: „Es geht um nicht weniger als um die Einigkeit und die Geschlossenheit der saarländischen Sportfamilie.“ Er richte einen Appell an die neue LSVS-Führung und an jene Sportfachverbände, die momentan damit rängen, Teil des Dachverbandes zu bleiben, erklärt Pauluhn. Zuletzt hatte der Saarländische Leichtathletik-Bund angekündigt, einen Austritt aus dem LSVS zu prüfen.

Was am Gesetzestext geändert wurde, erläuterte eingangs ein früherer Spitzenathlet: Raphael Schäfer, sportpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion – und nebenbei Vize-Präsident der Saar-Leichtathleten. Man habe ernstgenommen, was vom Sport an Argumenten gekommen sei, sagte er. Das Ergebnis ist eine Stärkung der LSVS-Mitgliederversammlung, der Sportbasis. Sie entscheidet in Zukunft über die Neuaufnahme von Mitgliedern und wird auch den Wirtschaftsplan absegnen, was Schäfer als „Kernkompetenz“ bezeichnete. Absolut richtig sei es, die parlamentarische Kontrolle über den LSVS zu stärken, sagte er.