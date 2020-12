Protest vor Saar-Innenministerium : Seebrücke Saar protestiert gegen geplante Aufhebung von Abschiebestopp

saarbrücken Mit einer Protestaktion forderte die Initiative Seebrücke Saar am Donnerstagnachmittag vor dem saarländischen Innenministerium, den Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Syrien nicht infrage zu stellen.

Es sei zu erwarten, dass auch der saarländische Innenminister, der eine Verschärfung des Asylgesetzes gefordert habe und sich trotz der Corona-Pandemie weigere, Geflüchtete aus dem Lager Lebach dezentral in den Kommunen unterzubringen, den Vorstoß unterstützen werde, so Schweißer weiter. „Keine Kooperation mit kriegsverbrecherischen Regimen, keine Abschiebungen nach Syrien“, so seine Forderung. Rund 25 Demonstranten waren, unter Einhaltung der Corona-Regeln, am Innenministerium zusammengekommen.