Personalwechsel im Umwelt- und Bildungsministerium : Thul und Benedyczuk sind die neuen Staatssekretäre

Saarbrücken Der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Thul (39) wird neuer Staatssekretär im Umweltministerium. Er löst Roland Krämer (60) ab, der das Amt seit 2012 innehatte.

Neuer Staatssekretär im Bildungsministerium wird Jan Benedyczuk (45), derzeit Leiter des Ministerbüros im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium. Der gebürtige Trierer besuchte das Deutsch-Französische Gymnasium in Saarbrücken und hat Abschlüsse der Universitäten in Mainz (Publizistik, Politikwissenschaft, Öffentliches Recht), Straßburg (Master of Public Administration) und Paris (Journalismus/Kommunikationswissenschaft). 1999 war der Vater von zwei Kindern wissenschaftlicher Assistent bei der SPD-Fraktion im Landtag, 2001 wissenschaftlicher Mitarbeiter des saarländischen Europaabgeordneten Jo Leinen. In Rheinland-Pfalz war Benedyczuk in den letzten Jahren zudem Referatsleiter im Umwelt- und Innenministerium. „Wir gewinnen mit ihm eine sehr frankophile und kulturell interessierte Persönlichkeit“, sagte Rehlinger.