Debatte um Einsparungen Schwere Kritik an Sparplänen beim Saarländischen Rundfunk

Die SPD-Fraktion im Saar-Landtag kritisiert die angekündigten Sparmaßnahmen beim Saarländischen Rundfunk (SR) scharf. „Es kann nicht sein, dass man beim Sparen beim Programm anfängt. Es muss auch dargelegt werden, ob es nicht auch Möglichkeiten gibt, in der Struktur, insbesondere im Overhead-Bereich (Verwaltungsbereich) zu sparen“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon. Insbesondere im Bereich der Verwaltungsspitzen des öffentlich-rechtlichen Senders gebe es eine große Zahl an Stellen mit außertariflichen Verträgen. Diese Positionen müssten hinterfragt werden, bevor es Einsparungen im Programm des SR gäbe, so Commerçon.