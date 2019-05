Schwarzarbeit im Saarland : Weniger Kontrollen bei drastisch steigender Zahl an Betrugsfällen

Saarbrücken Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) geht von einer riesigen Dunkelziffer bei der Schwarzarbeit aus. Deshalb fordert Bezirksvorsitzender für die Region Saar und Trier, Marc Steilen, mehr Kontrolleure, um Schwarzarbeit aufzudecken.

Obwohl Schwarzarbeitkontrolleure im Saarland weniger geprüft haben, ist die Zahl der Ermittlungsverfahren drastisch gestiegen. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor. Die Industrie-Gewerkschaft Bau, Agrar, Umwelt (IG BAU) Saar-Trier hat am Dienstag (28. Mai) Details dazu veröffentlicht: So soll 2018 das Hauptzollamt Saarbrücken 355 Bauunternehmen an der Saar und in der Pfalz kontrolliert haben. Das seien nach Angaben des IG-BAU-Bezirkschefs Marc Steilen 20,5 Prozent weniger Einsätze als ein Jahr zuvor. Dem gegenüber standen 722 Ermittlungsverfahren wegen „hinterzogener Steuern und „geprellter Sozialabgaben“: eine Steigerung von 38,6 Prozent. Der Schaden belaufe sich dadurch auf 6,3 Millionen Euro. Damit dürfte die Dunkelziffer erheblich darüberliegen.