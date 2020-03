Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Schutzmaßnahmen : Corona macht Grenzen zu und Schulen dicht

An den Grenzen zu Frankreich kontrolliert die Bundespolizei seit Donnerstagnachmittag Einreisende nach Deutschland. Wie hier an der Goldenen Bremm in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Lothringer müssen saarländischen Schulen und Kitas fernbleiben. Eine Schule schließt. Einreisende aus Frankreich werden kontrolliert.

Schüler kramen ihre Sachen zusammen, räumen die Schließfächer aus, packen ihre Taschen und gehen nach Hause. Fast scheint es am Donnerstag so, als sei im Deutsch-Französischen-Gymnasium (DFG) in der Saarbrücker Halbergstraße der letzte Schultag vor den Ferien. Es ist auch der letzte Schultag, allerdings für eine unbestimmte Zeit. Wegen einer Verfügung des saarländischen Bildungsministeriums zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus. Die Schüler müssen sich beeilen. Vor allem die Franzosen unter ihnen. Gegen 17 Uhr beginnen an den Übergängen nach Frankreich Grenzkontrollen – ebenfalls aus Corona-Schutzgründen. Zwar kontrollieren Bundespolizisten nur Menschen, die ins Saarland und damit nach Deutschland einreisen wollen, fragen nach ihrem Gesundheitszustand und messen die Körpertemperatur. Doch Behinderungen an den sonst offenen Grenzübergängen sind nicht auszuschließen.

Die Schutzmaßnahmen der saarländischen Landesregierung gegen das Coronavirus in Schulen und Kitas bescheren Schülern und Lehrern am DFG und der privaten Grundschule École française de Sarrebruck et Dilling mit ihren beiden Standorten in der Saarbrücker Halbergstraße und im neuen Schloss von Dillingen eine ungewollte Auszeit. Das bestätigt der Rektor des DFG, Hans Bächle, auf Anfrage unserer Zeitung.

Allein am DFG kommen gut die Hälfte der rund 1100 Schüler und 25 Lehrer aus Lothringen in der saarländischen Nachbarregion Grand Est, die das Robert-Koch-Institut am Mittwoch zum Corona-Risikogebiet erklärt hat. Das Bildungsministerium zieht am Donnerstag die Konsequenzen und schließt alle Lehrer und Schüler aus Grand Est bis auf weiteres von Schulbesuch aus. Kinder und Erzieher in saarländischen Kitas, die in Grand Est wohnen, müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Die Regelung, die am Freitag in Kraft tritt, umfasst auch alle sonstigen Mitarbeiter aus Lothringen in saarländischen Schulen und Kitas. „Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kitas spielen aufgrund der besonders intensiven sozialen Kontakte in diesen Einrichtungen eine besondere Rolle für die Bemühungen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und zu verzögern“, bittet das Ministerium um Verständnis für die Maßnahme, die für das Deutsch-Französische Gymnasium und die École française als erste Schulen im Saarland die vorläufige Schließung bedeutet. Schulleiter Bächle fällt es nicht leicht, diese Entscheidung seien Schülern zu erklären. Vor allem den rund 550 unter ihnen, die in Deutschland wohnen und jetzt ebenfalls nicht mehr zum Unterricht können. „Unsere französischen und deutschen Schüler haben ja engen Kontakt zueinander, auch in der Freizeit“, sagt Bächle. Schon allein deshalb sei die Schließung der kompletten Schule unumgänglich gewesen. Doch der Unterricht soll weitergehen – als Fernunterricht. Schüler und Lehrer sollen von zu Hause aus, per E-Mail und über die sozialen Netzwerke, miteinander in Verbindung bleiben. „Die Lehrer stellen den Schülern per Mail Aufgaben, deren Lösung ihnen diese dann per Mail zurückschicken“ erklärt der Rektor das Prozedere, das er „Unterricht auf Distanz“ nennt.