Unangenehme Maßnahmen zum Schulstart : „Diffuses Infektionsgeschehen“: Maskenpflicht an den Schulen im Saarland wird verlängert

„Diffuses Infektionsgeschehen“: Maskenpflicht an den Schulen im Saarland wird verlängert

Saarbrücken Erst gestern sind die Saar-Schulen in das neue Schuljahr gestartet, schon heute verlängert der Ministerrat die aktuell geltenden Corona-Regelungen. Das kommt jetzt auf Schüler und Lehrer zu.

Der saarländische Ministerrat hat sich heute in einer Sitzung darauf geeinigt, dass die Maskenpflicht an den saarländischen Schulen verlängert werden soll. Die Maskenpflicht wird nach dem neuen Beschluss jetzt auch in der dritten Woche des seit Montag laufenden Schuljahres gelten.