Positiver Corona-Fall im Schulsport : Vor Covid ist nicht jeder Sport gleich

Schulstopp wegen Corona: Am Berufsbildungszentrum Halberg-Brebach hatten Schüler beim Völkerball direkten Kontakt mit einer Infizierten. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Sport im Verein ist im Teil-Lockdown ausgesetzt, aber in der Schule bleibt er erlaubt. Wie ein Fall am Berufsbildungszentrum Halberg-Brebach zeigt, ist die Kontaktnachverfolgung dabei der Gradmesser für das Ministerium.

Viele Schülerinnen und Schüler des Kaufmännischen Berufsbildungszentrums (KBBZ) Halberg-Brebach wurden am vergangenen Mittwoch nach Hause geschickt, nachdem es in einer der Klassen einen positiven Corona-Fall bei einer Schülerin gegeben hatte. Der Schulstopp wurde damit begründet, dass es möglicherweise direkten Kontakt gegeben habe. Den Schülern war klar, dass es sich dabei nicht nur um das Nebeneinandersitzen im Klassenraum dreht – schließlich hatten sie am Freitag zuvor Sportunterricht und währenddessen ungeschützt Völkerball gespielt.

In einem Hinweis an unsere Zeitung fragten Jugendliche, wieso Mannschaftssport in Schulen mit direktem Kontakt erlaubt, Vereinstraining aber selbst bei Sportarten mit wenig direktem Kontakt verboten sei. Aus dem saarländischen Bildungsministerium heißt es dazu: „Wir haben an den Schulen umfangreiche Hygiene- und Infektionsschutzregelungen, die mit der Gesundheitsseite – insbesondere dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie sowie den Fachleuten des Universitätsklinikums des Saarlandes – abgestimmt sind“, antwortet Pressesprecher Lukas Münninghoff. Ebenfalls einbezogen sei der Sachverstand von Kinder- und Jugendärzten und der Gesundheitsämter. „Mit dem Beschluss der Landesregierung zur Ausweitung der Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen im Unterricht wurden die bis dato bestehenden Maßnahmen nochmals ausgeweitet. Letztlich kann aber auch in der Pandemie nicht jedes Restrisiko ausgeschlossen werden“, teilt der Sprecher weiter mit.

In Bezug auf den Mannschaftssport stellt sich das Ministerium hinter die Schule: „Der Schulsport muss unter den Bedingungen des geltenden Musterhygieneplans durchgeführt werden.“ Aktuell gültig sei der Musterhygieneplan in der Fassung vom 9. Oktober. Der Sprecher teilt weiter mit: „Soweit dem Ministerium für Bildung und Kultur bekannt ist, wurden die Vorgaben des aktuell geltenden Musterhygieneplans am KBBZ Halberg für den Sportunterricht eingehalten. Eine aktualisierte Fassung des Musterhygieneplans befindet sich derzeit noch in der Abstimmung mit dem Sozialministerium. Der Schulsport ist aufgrund der besseren Möglichkeiten zur Kontaktnachverfolgung nicht direkt mit dem Freizeit- und Vereinssport vergleichbar.“

Dem letzten Satz dürften Sportvereine widersprechen, denn Kontaktverfolgung ist bei geregeltem Training meist kein Problem. Trotzdem darf nicht trainiert werden. Der Musterhygieneplan, an dem offensichtlich erneut gearbeitet wird, sieht in der hier angesprochenen Fassung vor: „Eine Maskenpflicht und ein grundsätzliches Abstandsgebot während des Unterrichts bestehen nicht. Eine möglichst kontaktfreie Umsetzung von Mannschaftssportarten innerhalb der festen Übungsgruppe ist gestattet.“