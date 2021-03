Kein Wechselunterricht für alle Saar-Schüler : Wirbel um Rückzieher bei Schulöffnung im Land

Saarbrücken Vollbremsung für Schüler, Lehrer und Eltern: Am Montag kehren deutlich weniger Klassen zurück.

Der überraschende Kurswechsel von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) in Sachen Schulöffnung sorgt für Kritik und reichlich Unruhe an den Saar-Schulen. Anders als in den vergangenen Tagen von der Ministerin betont, werden ab kommendem Montag nicht alle Klassen mit einem Teil ihrer Schüler im Wochenwechsel in den Präsenzunterricht zurückkehren. Lediglich die fünften und sechsten Stufen (Wechselunterricht) sowie die Abiturienten des kommenden Jahres (in voller Klassenstärke) starten den Präsenzunterricht. Die übrigen Stufen sollen erst eine Woche später damit beginnen. Die Entscheidung begründete die Ministerin in einem Schreiben an die Eltern zwar mit den jüngsten Absprachen von Bund und Ländern, auf deren Hintergrund man das Vorgehen angepasst habe. Allerdings hatte der Koalitionspartner CDU seit Tagen auf eine nur schrittweise Öffnung gedrungen und der Ministerin vorgeworfen, mit der Ankündigung einer Rückkehr aller Stufen ohne Beschluss des Kabinetts vorgeprescht zu sein.