Schuljahr 2021/21 : Die Schulen kehren nach den Sommerferien zum Regelbetrieb zurück

Ab nächstem Schuljahr sollen Kinder in Klassenräumen nicht mehr auf Abstand gehen müssen. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Saarbrücken Im kommenden Schuljahr sollen nach Plänen des Bildungsministeriums alle Schülerinnen und Schüler wie vor der Pandemie Unterricht erhalten. Um das zu ermöglichen, müsse das Abstandsgebot in den Klassenräumen fallen.

Das saarländische Bildungsministerium will den nächsten Schritt Richtung Normalität machen. Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 soll der Regelbetrieb an den Bildungseinrichtungen des Landes wieder aufgenommen werden. Darüber informiert Ministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) die Schulleitungen in einem Schreiben, dass der SZ vorliegt.