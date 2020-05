Saarbrücken Im Saarland werden rund 1200 Lehrkräfte vorerst nicht an die Schulen zurückkehren, weil sie oder Angehörige zur Risikogruppe für Covid-19 zählen.

Deshalb begrüßt Brausch auch, dass Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) als Reaktion auf die Corona-Krise mindestens 300 Lehrerstellen zusätzlich schaffen will (wir berichteten). Dadurch soll es möglich werden, die Eingangsklassen an Grundschulen und weiterführenden Schulen zu verkleinern. „Aber nicht nur die Kinder, die an einem Übergang stehen, brauchen zusätzliche Förderung nach dieser langen Zeit des Lernens zu Hause“, sagte Brausch.

Seit dem 4. Mai öffnet das Saarland seine Schulen schrittweise wieder, nachdem diese wegen der Pandemie im März geschlossen worden waren. Am Montag nahmen an den Grundschulen nach den Viertklässlern auch die übrigen Klassenstufen den Präsenzunterricht wieder auf. Allerdings wurden die Kinder die Gruppen aufgeteilt, die sich wochenweise im Klassenzimmer abwechseln, so dass etliche Schüler erst nach Pfingsten zurückkehren. An Gemeinschaftsschulen und Gymnasien begann der Präsenzunterricht für die Klassen fünf und sechs. Sie werden an zwei Tagen in der Woche in der Schule unterrichtet, bei den Fünftklässlern sind es in der ersten Woche drei Tage. Am 2. Juni folgen die Klassenstufen sieben und acht.