Dauerbrenner in der Landespolitik Schuldenbremse: Wo zwischen SPD und CDU im Saarland Einigkeit herrscht und wo nicht

Jedes Mal, wenn der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon am Rednerpult des Landtags im Saarland auf die Schuldenbremse zu sprechen kommt, merkt man ihm seine tiefsitzende Abneigung förmlich an. Die „sogenannte Schuldenbremse“, wie er sie gerne nennt, sei „tief in den neoliberalen Mainstream eingebettet“ und verhindere Investitionen.