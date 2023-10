„Größtes Förderprogramm in der Geschichte des Landes“ 205 Millionen Euro für marode Schulen und Schul-Neubauten im Saarland

Das Saarland will in den nächsten fünf Jahren 205 Millionen Euro in die Modernisierung der rund 300 Schulen im Land investieren. Innenminister Reinhold Jost, Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot und Finanzminister Jakob von Weizsäcker (alle SPD) sprachen am Montag vom „größten Förderprogramm in der Geschichte des Landes“.