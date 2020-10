Bundesschülerkonferenz : Schülervertreter: Keine Rückkehr zu reinem Online-Unterricht

Saarbrücken Trotz steigender Infektionszahlen warnen Schülervertreter davor, wieder zu einem reinen Online-Unterricht zurückzukehren.

Schülervertreter haben davor gewarnt, aufgrund steigender Infektionszahlen wieder zu einem reinen Online-Unterricht zurückzukehren. „Wir haben gesehen, dass das nicht gut läuft und die Schulen vielerorts nicht darauf vorbereitet sind“, sagte Torben Krauß, Sprecher der Bundesschülerkonferenz, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Präsenzunterricht sollte so lange wie möglich stattfinden, erklärte Krauß.

Von Donnerstag (22. Oktober) an will die Bundesschülerkonferenz während ihrer Plenartagung in Saarbrücken bis Sonntag unter anderem über Schule in Zeiten von Corona, ÖPNV für Schülerinnen und Schüler sowie über mehr Rechte für Jugendliche diskutieren. Der Schülerrechtekatalog, der auf der Tagung verabschiedet werden soll, fordert etwa die gesetzliche Verankerung der Bundesschülerkonferenz. Außerdem sollen die Vertreter der Schülerinnen und Schüler regelmäßig von der Kultusministerkonferenz angehört werden.