Regelbetrieb an Schulen im Saarland : Schüler und Elternverein fordern Maskenpflicht im Klassenraum

Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken Landesschülervertretung und Eltern-Initiative sehen dem Schulstart am kommenden Montag mit Sorge entgegen. Auch Lehrerverbände stellen Forderungen.

Die Landesschülervertretung und der Verein Landeseltern-Initiative für Bildung blicken mit „sehr gemischten Gefühlen“ auf die Rückkehr zum Regelbetrieb an Schulen ab kommenden Montag. „Für eine gute Zukunft“ bedarf es einiger Verbesserungen – etwa beim Mindestabstand. „Wir kennen die räumlichen Verhältnisse in den Schulen und wissen, dass angesichts der Klassenstärken in fast allen Klassen die Abstandsregel nicht eingehalten werden kann, um damit – neben auch häufigem Luftaustausch – die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung von Sars-CoV-2 zu verringern“, sagen Landesschülervertreter Lennart Seimetz und Bernhard Strube, Sprecher der Landeselterninitiative. Sie fordern, dass alle Schüler ab der 5. Klasse Masken tragen sollen. Der Musterhygieneplan der Landesregierung sieht vor, dass während des Unterrichts auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verzichtet werden kann.

Sollten die Infektionszahlen steigen und erneut ein eingeschränkter Schulbetrieb notwendig werden, müsse berücksichtigt werden, „dass für kleinere Kinder Präsenzunterricht und Betreuung wichtiger ist als für die größeren“. Ältere Schüler könnten mit digitalem Fernunterricht besser umgehen. Die Anstrengungen sollten sich demnach auf Grundschulen und untere Klassenstufen der weiterführenden Schulen sowie auf Kinder mit Lernproblemen und aus benachteiligten Verhältnissen konzentrieren. Falls wieder eine Notbetreuung eingerichtet werden muss, müsse es mehr Plätze geben und der Kreis der Berechtigten müsse ausgeweitet werden. Zudem müssten Betreuungszeiten an die elterlichen Arbeitszeiten angepasst werden.

„Jede Schule braucht bereits vorab einen Plan C, mit Unterrichtsformaten, Zuständigkeiten und Kommunikationswegen für den Fall, dass sie wegen eines Infektionsgeschehens von einem Tag auf den anderen schließen oder den Schulalltag umstrukturieren muss.“ Dabei sollten, falls nötig, Abstriche bei „Lehr- und Stoffverteilungsplänen“ gemacht werden. Lehrpläne müssten so gestaltet werden, dass sie von den Schülern zu Hause selbstständig bearbeitet werden können. Damit Schüler ohne Internetzugang zu Hause oder digitalem Endgerät nicht abgehängt werden, „regen wir an, innerhalb von öffentlichen Einrichtungen digitale Lernplätze für Schüler bereitzustellen“, sagen Seimetz und Strube.

Auch die Lehrerverbände des Deutschen Beamtenbundes (DBB) sehen „mit großer Sorge auf den Beginn des neuen Schuljahres im Regelbetrieb“, wie Simone Groh, Sprecherin des Landesbunds Saar mitteilt. Die DBB-Lehrerverbände haben daher einen Forderungskatalog aufgestellt. So sollen alle Personen im Schulgebäude eine Schutzausrüstung erhalten und regelmäßig auf Corona getestet werden. Alle Klassenfahrten sollten bis auf Weiteres abgesagt werden. Klassen sollten, falls nötig, geteilt werden, so dass maximal 20 Schülern in einem Raum sitzen. Lernmaterial aus dem vergangenen Schuljahr müsse bereitgestellt werden, ebenso digitale Endgeräte für alle Schüler und Lehrer. Sollte der Regelbetrieb wieder eingeschränkt werden, fordern die Lehrerverbände einen wochenweisen Wechsel von Präsenzunterricht und Homeschooling, keinen tageweisen Wechsel.