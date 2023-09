Bundesinnenministerin Faeser entband ihn im Herbst 2022 von seinen Aufgaben Musste Cyber-Behördenleiter Schönbohm auch wegen Saarland-Aktion gehen?

Die Debatte um die Absetzung des früheren Cybersicherheitschefs, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) seit Wochen in Erklärnot bringt, hat einem Bericht zufolge auch einen Saarland-Bezug. Das bis Oktober 2022 von Arne Schönbohm geleitete Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat seit 2021 eine Außenstelle in Saarbrücken mit rund 30 Mitarbeitern.