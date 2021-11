Corona-Gefahr in Heimen : Frage des „Berufsethos“ – Landkreise im Saarland fordern jetzt Impfpflicht in der Pflege

Pflegekräfte kommen den Alten sehr nahe - und können sich mit Corona anstecken. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin/Lindau/Saarbrücken Die Infektionszahlen steigen, das Corona-Risiko für ältere Menschen nimmt wieder zu. Ungeimpfte Pflegekräfte können für sie zur Gefahr werden. Müssen diese bald zu Hause bleiben?

Angesichts steigender Corona-Zahlen bei älteren Menschen wird der Streit um einen besseren Infektionsschutz in der Pflege auch im Saarland lauter. Der Landkreistag Saarland (LKT) sprach sich am Freitag dafür aus, die Corona-Impfung für Pflegepersonal verpflichtend zu machen. LKT-Präsident Patrik Lauer (SPD) sagte der SZ, diese könne man den Beschäftigten, die sehr nah in Kontakt mit vulnerablen Gruppen kommen, „abverlangen“. Eine Impfung entspreche dem Berufsethos in der Pflege. Die Befürchtung, die Impfpflicht werde hier zu einem verschärften Personalmangel führen, teile er nicht. Mit seiner Forderung schloss sich Lauer ausdrücklich Aussagen des Präsidenten des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager (CDU), an. Zuvor hatte auch der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, die Impfpflicht gefordert.

Der Vorsitzende des Saar-Haus­ärzteverbandes schloss sich dem aber nicht an. Eine Impfpflicht passe nicht in unsere Gesellschaft, sagt Dr. Michael Kulas der SZ. Bundesweit sprachen sich zudem private Pflege- und Altenheime vehement gegen eine Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte aus. Es gebe dafür keine rechtliche Grundlage, erklärte der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Auch die Gesundheitsminister der Länder lehnten bei ihrer Konferenz in Lindau am Freitag eine Impfpflicht für Pflegepersonal ab. Die Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen wollen sie aber ausweiten. Getestet werden sollten künftig auch Geimpfte und Genesene, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

Ein Sprecher des Saar-Gesundheitsministerium sagte auf Anfrage, dass sich der Ministerrat in dieser Woche mit der Testpflicht in Pflegeheimen befasst hat. Aufgrund der geringen Inzidenz in saarländischen Pflegeheimen werde aktuell das dreimalige Testen für ungeimpfte Personen in der Woche für ausreichend erachtet. Sollte sich die Lage verändern, könne die Testfrequenz weiter erhöht werden. LKT-Präsident Lauer äußerte dagegen gegenüber der SZ aber Zweifel, ob eine Testung ausreichend intensiv stattfinden könnte, um eine Impfpflicht für Pflegekräfte zu ersetzen.

Michael Quetting, Verdi-Pflegebeauftragter für Rheinland-Pfalz und das Saarland, sprach sich gegen eine Impflicht für bestimmte Berufsgruppen aus. Dagagen befürwortete er eine Testpflicht für alle Berufsgruppen. Die Tests sollten auch wieder kostenlos sein, sagte er der SZ.