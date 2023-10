Pläne für die den ÖPNV im Saarland Ein Scheitern der Strecken-Reaktivierung wäre eine Katastrophe für die Verkehrswende

Um mit dem Positiven zu beginnen: In Sachen öffentlicher Personennahverkehr hat sich im Saarland in den zurückliegenden Jahren einiges verbessert. Die Tarifreform von 2021, das Junge-Leute-Ticket, die Plus- und Expressbusse, die künftig bessere Anbindung an Straßburg und Metz – das sollte man nicht geringschätzen.