Sally Lisa Starken im Gespräch Wie politische Bildung fürs nächste Familientreffen nützlich sein kann

In knapp vier Monaten finden die Europa-Wahl und die Kommunalwahlen im Saarland am 9. Juni statt. Dabei wird sich zeigen, ob die Menschen, die in Deutschland seit Jahresanfang an Demonstrationen gegen die AfD und den Rechtsextremismus teilnehmen auch den nächsten Schritt gehen und den Weg zum Wahllokal finden. Dass sich viele nachhaltig engagieren wollen, hat Politinfluencerin Sally Lisa Starken beobachtet – nicht nur in den sozialen Netzwerken.