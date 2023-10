„Weitere Pro-Putin-Partei in Deutschland“ So reagiert die Saar-Politik auf die neue Wagenknecht-Partei

Warnende Worte kommen dagegen von der CDU Saar. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Raphael Schäfer, sieht in einer Wagenknecht-Partei eine „Art linke AfD“ und eine weitere (neben der AfD) „Pro-Putin-Partei in Deutschland“. „Die Gemeinsamkeiten zwischen Wagenknecht und der AfD sind groß, etwa in Sachen Migration oder dem Ukraine-Krieg“, sagt Schäfer und warnt vor der EU- und Nato-kritischen Haltung Wagenknechts.