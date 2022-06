Streit um Ukrainekrieg : Sahra Wagenknecht sorgt für neuen Ärger bei der Linken

Sahra Wagenknecht fordert Änderungen am Leitantrag der Parteispitze, um eine Mitverantwortung der Nato für den russischen Angriff auf die Ukraine zu betonen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Sahra Wagenknecht hat schon wieder die Keule ausgepackt. In einer Woche will die Linke bei ihrem Bundesparteitag in Erfurt endlich ihren Frieden mit sich selbst machen. Es soll dann endlich vorbei sein mit dem jahrelangen innerparteilichen Streit.

Denn die nach eigenem Verständnis „einzige Friedenspartei im Deutschen Bundestag“ kämpft ums Überleben. In einem zwölfseitigen Thesenpapier der Vorsitzenden Janine Wissler für eine Neuaufstellung schärft sie ihrer Partei ein: „Es geht um nichts weniger als die Existenz einer pluralen, demokratisch-sozialistischen Partei links von SPD und Grünen.“ Wählerinnen und Wähler hätten sich von der Linken abgewandt, weil „wir in der Öffentlichkeit als zerstritten und uneins wahrgenommen werden“. Die Linke sende bei vielen Fragen widersprüchliche Botschaften aus, sodass vielen Menschen nicht mehr klar sei, wofür die Linke stehe.

Doch kaum hatte Wissler ihre Ideen für eine Neuaufstellung der Linken als „sozialistische Gerechtigkeitspartei“ öffentlich gemacht, legte Wagenknecht schon wieder Brennstoff für die nächste Auseinandersetzung nach. Die ehemalige Co-Fraktionschefin im Bundestag hatte schon Ende Februar den früheren Partei- und Fraktionsvorsitzenden Gregor Gysi regelrecht erzürnt. Wagenknecht hatte mit sechs weiteren Bundestagsabgeordneten, darunter der Leipziger Ostbeauftragte der Partei, Sören Pellmann, in einer gemeinsamen Erklärung der Nato und den USA eine Mitverantwortung an dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gegeben. Gysi äußerte sich in einem offenen Brief „entsetzt“ über diese Positionierung von Wagenknecht, Pellmann und Co.

Nun sucht Wagenknecht mit einem Änderungsantrag zum außenpolitischen Leitantrag des Bundesvorstandes erneut die Auseinandersetzung. Im ursprünglichen Antragsentwurf heißt es: „Wir verurteilen den verbrecherischen Angriffskrieg Russlands auf das Schärfste. Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine, die leiden, Widerstand leisten oder flüchten müssen.“ Wagenknecht und ihre Mitstreiter betonen in ihrem Änderungsantrag zwar: „Für den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine gibt es keine Rechtfertigung.“ Sie verurteilen den militärischen Überfall aber nicht explizit und erklären: „Zugleich sind wir nicht bereit, ihn aus seinem geopolitischen und historischen Kontext zu lösen.“ Sie halten der Nato Wortbruch bei der Osterweiterung der Allianz vor. Zudem hätten die USA den „Regime-Change“ 2013/2014 auf dem Maidan mit fünf Milliarden Dollar unterstützt und die Ukraine habe das Friedensabkommen von Minsk letztlich abgelehnt.