Debatte über Beiträge für Wanderverband : Saarwald-Verein bald noch größer?

Saarlouis/Saarbrücken Vereinschef Aribert von Pock will Pfälzerwaldvereins-Mitglieder aus dem Saarpfalz-Kreis übernehmen.

Während der traditionsreiche Pfälzerwald-Verein aus dem Deutschen Wanderverband austreten will, um so Beitragskosten zu sparen, warte der Saarwald-Verein die weitere Entwicklung bis Herbst erst einmal gelassen ab. Das sagte der Saarwald-Vereinsvorsitzende Aribert von Pock, der für seine Verdienste am Dienstag von Umweltminister Reinhold Jost (SPD) das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht bekommt, der Saarbrücker Zeitung. Nach seinen Worten wäre denkbar, dass der aktuell rund 4000 Mitglieder in 27 Ortsvereinen zählende Saarwald-Verein die bisher noch im Pfälzerwald-Verein organisierten Mitglieder aus dem Saar-Pfalz-Kreis mit übernimmt und dann so das gesamte Saarland abdecken würde.