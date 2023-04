Nur großes Chaos Das „Saarvenir“ ist einfach nur peinlich statt gelungen

Man rechnet mit einem spontanen Rache-Auftritt von Jan Böhmermann am Saarland, fühlt sich erinnert an Hape Kerkeling, der als konzertierender Sänger mit einem völlig verunglückten Lied Konzertgäste zu überzeugen versucht (Hurz!) oder sieht sich bestenfalls in einen Loriot-Sketch versetzt. So, wie er auch in einem Theater aufgeführt werden könnte.