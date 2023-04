Nur großes Chaos Das „Saarvenir“ ist einfach nur peinlich statt gelungen

Es zeigt sich einmal mehr: Gut gemeint, ist nicht gleich gut gemacht. Und es ist zugleich typisch für das Saarland: Wieder einmal kann man sich nicht entscheiden, was man wirklich will. Wenn es wenigstens die Saarschleife oder das Saar-Polygon alleine gewesen wären. Aber es ist ähnlich wie in der Politik an der Saar: Es fehlt die Eindeutigkeit, die Vision, ein klarer Leuchtturm, für was das Land künftig eigentlich stehen will. Birgit Grauvogel räumt ein, dass das „Saarvenir“ gewagt ist. So was habe kein anderes Bundesland. Man werde darüber sprechen. Vielleicht besser nicht.