Wahrzeichen für das Saarland? „Aufräumaktion im Drogenrausch“: Parteien rechnen mit „Saarvenir“ ab

Saarbrücken · In den sozialen Medien fällt das „Saarvenir“, mit dem das Saarland sich touristisch vermarkten will, komplett durch. Die Resonanz ist verheerend. Während die SPD auf Tauchstation geht, gießen die anderen Parteien mehr oder weniger genüsslich Öl ins Feuer. Derweil tun Tourismuszentrale und Wirtschaftsministerium so, als sei die Negativwerbung Teil einer ausgeklügelten Imagekampagne.

01.05.2023, 17:44 Uhr

„Wen von der auswärtigen Verwandtschaft kann man schlecht genug leiden, um ihm das mitzubringen?“, lautet eines der typischen Urteile über das „Saarvenir“ – ein Sammelsurium aus acht saarländischen Sehenswürdigkeiten und Symbolen, mit dem die Tourismuszentrale das Land nun vermarkten will. Foto: BeckerBredel

Von Christoph Schreiner

Der Schuss ging voll nach hinten los – wobei bereits die Frage aufgeworfen wird, welche Verantwortlichen am Ende von ihm noch getroffen werden könnten: Das von Birgit Grauvogel, Leiterin der saarländischen Tourismuszentrale, und SPD-Wirtschaftsminister Jürgen Barke am Donnerstag offiziell vorgestellte neue Marketinginstrument „Saarvenir“ hat einen ziemlich beispiellosen Shitstorm in den sozialen Medien erfahren. Kaum war ein Foto der „Skulptur“, einem heillosen Sammelsurium von acht typischen Sehenswürdigkeiten bzw. vermeintlichen Lebensartsymbolen, im Netz veröffentlicht, reihte sich ein vernichtendes Urteil ans nächste.