Saartalk : Kita-Notstand im Saarland: „Die Fachkräfte sind am Limit“

Die Runde beim Saartalk: Peter Stefan Herbst (Chefredakteur Saarbrücker Zeitung, links) und Armgard Müller-Adams (Chefredakteurin SR-Fernsehen, m) sprechen mit Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), Prof. Charis Förster (HTW Saar), Nathalie Kagerah, Vorsitzende Elternausschuss der Kitas im Regionalverband, und Susanne Kunz, Vorsitzende des Verbandes der Kita-Fachkräfte im Saarland (l-r). Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken „Personalmangel in der Kita. Wer kümmert sich um unsere Kleinsten?“ – das war das Thema am Donnerstagabend im Saartalk.

Was passiert, wenn Erzieherinnen und Erzieher ihren Beruf aufgeben – wegen mangelnder Wertschätzung und geringer Bezahlung? Ist ein funktionierender Kita-Betrieb überhaupt möglich, wenn in den Einrichtungen 1500 Fachkräfte fehlen, ganz zu schweigen von 4000 fehlenden Plätzen für Kinder? „Personalmangel in der Kita – wer kümmert sich um unsere Kleinsten?“ hieß das Thema am Donnerstagabend (24. November) im Saartalk. Gäste von SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams und SZ-Chefredakteur Peter Stefan Herbst waren Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD); die Vorsitzende des Elternausschusses der Kitas im Regionalverband, Nathalie Kagerah; Professorin Charis Förster vom Lehrstuhl für Theorie, Praxis und Empirie der Pädagogik der Kindheit an der HTW des Saarlandes; die Vorsitzende des Verbandes der Kita-Fachkräfte im Saarland, Susanne Kunz.

Kunz zeichnet ein dramatisches Bild der Kita-Krise: Der Fachkräftemangel habe sich lange angebahnt, der Druck auf die Menschen „ist in den letzten zehn, 15 Jahren stetig gestiegen“, die Anforderungen hätten sich verändert, mit einem „Füllhorn an neuen Aufgaben“: Integration, Inklusion, dann die Flüchtlingskrise und Corona. „Die Situation ist sehr angespannt. Früher waren wir Kindergärten, heute sind wir mittelständische Unternehmen.“ Bei Personalausfall durch Krankheit oder Schwangerschaft „konnte man früher schnell nachpersonalisieren – aber jetzt ist niemand mehr da“. An vielen Orten könne man gar nicht mehr den Betrieb von 7 bis 17 Uhr ausfüllen, das sei fast eine „systemische Kindeswohlgefährdung“.

Ministerin verweist auf steigende Ausbildungszahlen

In einem SR-Einspieler berichtet eine junge Mutter von der vergeblichen Suche nach einem Kita-Platz für ihr Kind – einen privaten Platz könne sie sich mit dem Gehalt als Krankenschwester nicht leisten, deshalb reduziere sie ihre Stelle auf 80 Prozent – und die Oma springe auch noch ein.

Danach befragt, woher die fehlenden 1500 Fachkräfte herkommen sollen, verweist Saar-Bildungsministerin Streichert-Clivot auf steigende Zahlen in der Ausbildung. „Aktuell haben wir 1300 Erzieherinnen und Erzieher an den Fachschulen in der Ausbildung.“ Neben der klassischen Erzieher-Ausbildung gäbe es auch Angebote mit einer kürzeren Schulungszeit mit hohem Praxis-Anteil, der auch vergütet werde. So habe man mit den Angeboten „ganz neue Leute ansprechen können und auch mehr junge Männer erreicht“.

Pädagogik-Professorin Förster zeichnet ein düsteres Bild der aktuellen Situation. Ein Betreuungsschlüssel von einer Fachkraft auf rechnerisch 7,5 Kinder wäre das wünschenswerte Mindestmaß, die Realität im Saarland liege im Schnitt bei 1:9,5. „Das ist dramatisch“, so gebe es zu wenig Interaktion mit den Kindern und Bildungsaktivität, „das hat negative Folgen für sprachliche und soziale Kompetenz der Kinder. Und die Fachkräfte sind am Limit.“

Eltern kommen beim Arbeitgeber in Erklärungsnot