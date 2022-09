Saartalk von SR und SZ : Gesundheitsminister Jung: Müssen vermeiden, „dass Menschen im Saarland hungern oder frieren“

Saarbrücken Im kommenden Herbst und Winter droht die Corona-Pandemie auch im Saarland auf eine Energiekrise zu treffen. Wie teuer wird das Heizen, was muss die Landesregierung tun, welche Lösungen gibt es? Darum ging es beim ersten Saartalk von SR und SZ nach der Sommerpause.

Zeitweise wurde hitzig diskutiert, auch ins Wort gefallen ist man sich am Donnerstagabend im Saartalk im SR-Fernsehen. „Teuer, kalt und dunkel? – Was erwartet das Saarland in Herbst und Winter?“ war das Hauptthema, das SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams und SZ-Chefredakteur Peter Stefan Herbst mit ihren Gästen live diskutierten. Zu Gast waren der Sozial- und Gesundheitsminister des Saarlandes, Magnus Jung (SPD); der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag, Raphael Schäfer; die Landesvorsitzende der Grünen Jugend Saar, Jeanne Dillschneider; und der Infektionsmediziner Professor Sören Becker.

Mit einem Gedankenspiel ging es noch ruhig los. Welche energiepolitische Entscheidung der vergangenen Jahre würden sie rückgängig machen, wollten die Gastgeber als Einstiegsfrage wissen. Dillschneider wählte den Bau von Nord Stream 1. „Wir hätten die Erneuerbaren Energien mehr ausbauen müssen. Das haben wir in den vergangenen Jahren verpasst und an der Abhängigkeit von Russland merken wir jetzt auch die Folgen“. Jung wählte das Ende des Saarkohle-Bergbaus, den man noch einige Jahre länger hätte betreiben können, so wie an der Ruhr. „Dann hätten wir noch etwas länger einen Energiemix gehabt. Das Ende des Saarkohle-Bergbaus kam schneller als geplant und hatte Auswirkungen auf die Energieversorgung in Deutschland“, so Gesundheitsminister Jung.