Neues System zur Alarmierung von Ersthelfern „Saarretter“ startet mit 600 Freiwilligen – so funktioniert das System

Volljährige Personen, die über medizinische Qualifikationen verfügen. Das können zum Beispiel sein: Ärzte, Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungsdienst-Mitarbeiter, Menschen mit einer Sanitätsausbildung in einer Hilfsorganisation, (Kinder-) Krankenpfleger oder Medizinische Fachangestellte. Wer Saarretter werden will, kann sich von den Hilfsorganisationen (Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfallhilfe, Malteser-Hilfsdienst), einem Krankenhaus oder den Feuerwehren, perspektivisch eventuell auch über die Kassenärztliche Vereinigung auf die Ersthelferlisten eintragen lassen. Diese Kooperationspartner überprüfen dann die Qualifikation und melden die erforderlichen Daten an den ZRF Saar. Im Bedarfsfall kann man sich zur Registrierung unter Vorlage des Qualifikationsnachweises auch direkt an den ZRF wenden. „Wir sind als Träger des Systems glücklich und zufrieden, dass sich bis heute bereits rund 600 Helfer haben registrieren lassen“, sagt ZRF-Sprecher Lukas Hoor.