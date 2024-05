Saarretter-Bilanz im Innenausschuss Notfall Herzinfarkt – Ersthelfer sollen im Saarland noch schneller werden

Die Initiatoren sprechen von einem Erfolg: Nach jahrelanger Vorbereitung sind Ersthelfer seit Anfang 2024 organisiert und via Smartphone im gesamten Saarland zu erreichen. Gleich nach dem Notruf an die Zentralstelle geht der Alarm von dort an registrierte Teilnehmer, Saarretter genannt. Sie sollen rasch vor Ort sein, um insbesondere bei Herzinfarkt schnell eingreifen zu können. Ein entsprechender Einsatz sorgte bereits für Schlagzeilen. Jetzt sollen diese Ersthelfer aber noch rascher an der Unglücksstelle auftauchen. Darüber informierte das saarländische Innenministerium den Innenausschuss im Saar-Landtag.