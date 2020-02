Frauenquote : Saarlouiser Grüne wegen Frauenmangel in der Kritik

Saarbrücken Wenn es um die Einhaltung der Frauenquote geht, endet bei den Grünen die Solidarität unter Parteifreunden. Der mächtige Grünen-Ortsverband Saarlouis und sein Vorsitzender Hubert Ulrich wird jetzt von drei anderen Ortsverbänden angegangen, weil es in Saarlouis – so lautet der Vorwurf – an der Parteispitze und in der Stadtratsfraktion zu viele Männer gebe.