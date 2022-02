Neuer Saarland-Trend zur Landtagswahl : SPD und Rehlinger bauen Vorsprung deutlich aus – Hans und CDU brauchen massiven Endspurt zum Wahlsieg

Saarbrücken Gut fünf Wochen vor der Landtagswahl im Saarland können die Sozialdemokraten ihren Vorsprung vor der CDU deutlich ausbauen. Das zeigt die neue SR-Saarland-Umfrage. Welche Koalitionen möglich sind und wer um den Einzug in den Landtag zittern muss.

In der repräsentativen Umfrage nach den Wählerpräferenzen für die Landtagswahl kommt die SPD derzeit auf 38 Prozent, 8,4 Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl 2017 (29,6 Prozent). Beim Saarland-Trend im November erzielte die SPD 33 Prozent, in der repräsentativen Umfrage, die das Institut Insa im Januar für Bild gemacht hat, kamen die Sozialdemokraten auf 35 Prozent. Der CDU würden im Saarland derzeit 29 Prozent der in der vergangenen Woche Befragten ihre Stimme geben, 11,7 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2017 (40,7 Prozent). Das ist ein Prozentpunkt mehr als beim Saarland-Trend im November, aber wieder einer weniger als bei der Insa-Umfrage im Januar.

Die Linke müsste um einen Einzug in den Landtag bangen. Sie käme auf 5 Prozent – das sind 7,8 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl (12,8 Prozent) und minus ein Prozentpunkt zum SR-Trend im November (6 Prozent). In der Insa-Umfrage im Januar kam die Linke noch auf 7 Prozent. Die Grünen verlieren gegenüber dem November-Saarlandtrend und der Januar-Insa-Umfrage ebenfalls an Prozentpunkten. Sie kämen auf 6 Prozent (minus 2 Prozentpunkte zu den vorherigen Trends mit 8 Prozent). Sie stünden aber weiterhin besser da als bei der Landtagswahl 2017 mit 4 Prozent, als sie den Einzug ins Parlament verpassten. Auch die FDP büßt zumindest gegenüber dem SR-Saarland-Trend vom November ein und käme auf 6 Prozent, was sie auch im Januar laut Insa erzielte. So oder so ist das immer noch mehr als bei der Landtagswahl 2017 mit 4,7 Prozent. Die AfD würde zwar einen Prozentpunkt gegenüber dem SR-November-Trend verlieren und käme auf 8 Prozent, macht aber gegenüber der Januar-Umfrage von Insa einen Prozentpunkt plus. Bei der Landtagswahl 2017 kam die AfD auf 6,2 Prozent.