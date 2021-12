Aktuelle Corona-Zahlen : RKI meldet fünf weitere Todesfälle – Zahl der neuen Covid-Fälle hat sich verdoppelt

Mitarbeiter auf einer Covid-Station (Symbolbild): Fünf neue Todesfälle wurden im Saarland gemeldet. Foto: dpa/Ole Spata

Saarbrücken/Berlin Die Corona-Zahlen für das Saarland sind erstmals seit einigen Tagen wieder gesunken. In fast allen Landkreis wurden weniger Neuinfektionen gemeldet. Dennoch gab es nahezu doppelt so viele neue Covid-Fälle wie am Vortag.

369 neue Corona-Fälle binnen eines Tages hat das Robert-Koch-Institut (RKI) für das Saarland am Dienstag registriert. Das sind mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Am Dienstag wurden um die 150 Fälle registriert. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 73.254 Menschen im Saarland mit dem Virus infiziert.

Das RKI meldet zudem fünf weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Saarland steigt damit auf 1.238.

Der Landkreis Saarpfalz hat weiter die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Allerdings sank die Inzidenz deutlich von 231,5 am Dienstag auf jetzt 217,5. Dahinter folgt der Landkreis Merzig-Wadern mit 211,7 Fällen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In Saarbrücken (186,6) im Landkreis Neunkirchen (187,5) ist die Inzidenz jeweils leicht gesunken. St. Wendel bleibt der Kreis mit den wenigsten Corona-Fällen im Saarland, allerdings steigen hier die Fallzahlen seit einigen Tagen auf jetzt 119,1. Am Vortag lag der Wert bei 113,3.

Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist. Deshalb könnten die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage in Deutschland zeigen.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Für Gesamtdeutschland hat das Robert Koch-Institut am Mittwoch eine niedrigere bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag veröffentlicht. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 205,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte die bundesweite Inzidenz bei 215,6 gelegen, vor einer Woche bei 289,0 (Vormonat: 442,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI nun binnen eines Tages 40.043 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05:26 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 45.659 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 414 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren 510 Todesfälle verzeichnet worden. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7 066 412 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.