Hunderte Millionen für Wolfspeed und Stahlindustrie Nach Kritik: Wirtschaftsweiser verteidigt hohe Subventionen für Saar-Industrie

Die massive staatliche Subventionierung der Wolfspeed-Ansiedlung in Ensdorf und der Umstellung auf grünen Stahl in Völklingen und Dillingen ist nach Ansicht des Wirtschaftsweisen Achim Truger richtig. „Gerade für das Saarland, das im Strukturwandel steht, ist klar, dass man in solche zukunftsfähigen und strategisch wichtigen Branchen investiert“, sagte Truger in einem SZ-Interview. „Dem Niedergang zuzusehen, ist doch keine Alternative!“