Preisexplosion bei Kraftstoffen : Saar-Energieminister Jürgen Barke: „Tankrabatt hat nicht funktioniert“

Saarbrücken Der Krieg in der Ukraine und die Klimakrise treiben die Preise nach oben, Verbraucher leiden unter den hohen Kosten – trotz Maßnahmenpaket des Bundes. Profitieren davon die Falschen? Darum ging es am Abend unter anderem im Saartalk des Saarländischen Rundfunks und der Saarbrücker Zeitung.

Benzin und Diesel weiter für über zwei Euro pro Liter: Der Krieg in der Ukraine und die Klimakrise treiben die Preise nach oben – und reißen Löcher in die Geldbeutel der Verbraucher. Und das trotz Maßnahmenpaket der Bundesregierung. Profitieren vom Tankrabatt am Ende die Falschen?

Tatsächlich sind seit Einführung des Tankrabatts vor gut einer Woche die Preise für Benzin und Diesel an den Zapfsäulen nicht so stark gesunken wie erhofft. „Ein Tankrabatt in einer Situation, in der wir ohnehin nur über begrenzte Mittel verfügen, sich an alle richtet, im Zweifel die Falschen bedient und dann am Ende bei der Mineralölwirtschaft ankommt – da hat mir die Formel zu viele Bestandteile“, sagte Barke. „Da steht am einen Ende der Rabatt und am anderen Ende der Begünstigte, die Mineralölwirtschaft. Und das verschwurbeln wir über eine Entlastung für die Bürger an der Tankstelle, die bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ankommt.“ Nun seien Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und das Bundeskartellamt gefragt, forderte Barke. „Es darf keine Kreise ziehen. Denn es ist eine Gerechtigkeitsfrage für dieses Land. Ob wir dir Richtigen entlasten mit den Steuergeldern, die wir nur begrenzt für solche Maßnahmen einsetzen können.“