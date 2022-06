Urteil des Oberverwaltungsgerichts : Saarländischer Wirt klagt und bekommt Recht: Corona-Schließungen in der Gastronomie waren rechtswidrig

Saarländischer Wirt klagt und bekommt Recht: Corona-Schließungen in der Gastronomie waren rechtswidrig

Saarlouis Das Oberverwaltungsgericht in Saarlouis hat einem Restaurant-Besitzer Recht gegeben, der gegen die Schließung seines Lokals im zweiten Lockdown geklagt hatte. Dabei geht es um mehrere Tage im November 2020.

Das saarländische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat in einem jüngsten Urteil die Schließung der Gastronomie im Herbst 2020 für zeitweilig unwirksam erklärt. Gegen den durch eine Landesverordnung beschlossenen „Gastro-Lockdown“ hatte ein Restaurantbesitzer geklagt.

Nach Auffassung des zuständigen Senats war die im sogenannten zweiten Lockdown im Herbst 2020 erlassene Regelung formell aber rechtswidrig, weil sie nicht auf einer ausreichenden gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage beruhte. Speziell geht es um den Zeitraum zwischen dem 2. und dem 15. November. Da galt noch das frühere Infektionsschutzgesetz des Bundes, in dem Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht ausführlich präzisiert waren. Was zu Beginn der Pandemie im ersten Lockdown von den Richtern noch als akzeptabel betrachtet wird, hätte nach ihrer Überzeugung spätestens im Spätsommer klarer gesetzlich geregelt werden müssen, um einen solch bedeutsamen Eingriff in die Berufsfreiheit zu rechtfertigen.