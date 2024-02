Ministerien prüfen neues Modell Revolution bei der Krankenversicherung für Saar-Beamte?

Das Saarland könnte dem Beispiel mehrerer anderer Bundesländer folgen und seinen Beamten den Weg in die gesetzliche Krankenversicherung deutlich erleichtern. Das Finanz- und das Innenministerium prüfen die Umsetzung des in Hamburg geltenden Modells in der saarländischen Landesverwaltung, wie ein Sprecher des Finanzressorts auf SZ-Anfrage mitteilte. Dabei würden auch finanzielle Auswirkungen auf den Landeshaushalt untersucht.