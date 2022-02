Krieg in der Ukraine : Hans kündigt Willkommens-Zentrum für Kriegsflüchtlinge an – erste Ankünfte am Mittwoch erwartet

Hans kündigt Willkommens-Zentrum für Kriegsflüchtlinge an – erste Ankünfte am Mittwoch erwartet

Im Saarland soll für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ein „Willkommens-Zentrum“ eingerichtet werden. Das kündigte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Samstag an. Schon jetzt zeige sich, dass die Hilfsbereitschaft der Saarländer sehr groß sei.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans rechnet damit, dass die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine am Mittwoch im Saarland ankommen. „Wir werden hierzu ein extra "Willkommens-Zentrum" einrichten“, kündigte der CDU-Politiker am Samstag in Saarbrücken an. Die Hilfsbereitschaft der Saarländer sei „überaus groß“. „Auf allen Kanälen erreichen die Landesregierung Angebote von Wohnraum über Sach- und Geldspenden und anderweitiger Hilfen.“