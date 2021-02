Öffnungsperspektiven im Saarland : Rehlinger: Ab 1. März Lockerungen für Handel möglich

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) hält es für denkbar, dass Handel und Dienstleister bereits ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. „Es ist nach Meinung im Ministerrat durchaus vorstellbar für uns, dass wir uns auch an dem orientieren, was in Rheinland-Pfalz dazu heute schon verständigt worden ist“, sagte sie am Dienstag.