Regierung erwartet Solar-Boom SPD-Landesregierung will den Photovoltaik-Ausbau im Saarland beschleunigen

Im Saarland sollen künftig noch mehr Photovoltaikanlagen grünen Strom produzieren. Dafür will die SPD-geführte Landesregierung mittels eines Solarpakets den Ausbau von Photovoltaik (PV) beschleunigen. Dabei gehe es einerseits um den Klimaschutz, andererseits um das Sichern des Wirtschaftsstandorts, so Energieminister Jürgen Barke (SPD) am Dienstag vor Journalisten in Saarbrücken.