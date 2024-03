Lernorte in allen Landkreisen geplant Saarland will Jugendliche mit „Tumo“ für Mint-Berufe begeistern

Teenies aufgepasst: Das Mint-Lernprojekt „Tumo“ kommt ins Saarland. Wie Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) am Dienstag in der Landespressekonferenz erläuterte, soll es bereits im Jahr 2025 soweit sein. Hinter „Tumo“ versteckt sich ein Ausbildungskonzept, das sich zwischen den Feldern Technik und Design bewegt und sich explizit an Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren richtet. Kostenfrei und auf freiwilliger Basis können Schülerinnen und Schüler bei „Tumo“ Fähigkeiten aus verschiedenen Mint-Berichen lernen, im eigenen Tempo weiterentwickeln und ihr Wissen in Workshops festigen, so Barke. Angebote soll es in zehn verschiedenen Lernfeldern geben, darunter Programmieren, Robotic, Musik-Produktion und Animation.