Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen Saarland will Ganztagsbetreuung ab 2026 garantieren – Städte- und Gemeindetag glaubt nicht daran

Der Saarländische Städte- und Gemeindetag, kurz SSGT, sieht die Umsetzung des ab 2026 geltenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule in Gefahr. Grund: Für die Umsetzung sind hohe Investitionen notwendig in Räume und Personal – der SSGT geht nach einer aktuellen Abfrage der Städte und Gemeinden im Saarland von Gesamtinvestitionskosten von mehr als 330 Millionen Euro aus – die ohne deutliche Zuschusserhöhung durch Bund und Land nicht zu stemmen seien. Und schon gar nicht in der Kürze der Zeit.