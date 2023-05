Nach dem Vorbild der Freiwilligen Feuerwehren Saarland will Freistellung und Lohnfortzahlung auf Helfer von Rotem Kreuz, DLRG und Co. ausweiten

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) kündigte bei der Landesversammlung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Samstag in Dillingen eine Initiative für ein „Helfergleichstellungsgesetz“ an. Das hatte die SPD im Landtagswahlkampf versprochen. Noch in diesem Jahr soll das Gesetz über den Brandschutz, die technische Hilfe und den Katastrophenschutz (SBKG) in diesem Punkt geändert werden, wie Rehlinger sagte.