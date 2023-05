„Bewusstsein für Nachhaltigkeit“ Saarland will erstes Fair-Trade-Bundesland werden

Saarbrücken · Das Saarland will erstes Fair-Trade-Bundesland in Deutschland werden. Viele Kriterien erfüllt das Land jetzt schon, denn viele Saarländer leben schon jetzt in so genannten Fair-Trade-Kommunen. Nun will die Landesregierung selbst nachziehen und unter anderem in den Ministerien nur noch fairen Kaffee kochen.

02.05.2023, 22:35 Uhr

Ab Juli soll es in saarländischen Ministerien nur noch fair gehandelten Kaffee geben. Foto: dpa/Fabian Sommer