Jahrelange Rechenfehler im Statistischen Landesamt Landesregierung will bis Oktober korrekte Daten zum CO₂-Ausstoß vorlegen

Die saarländische Landesregierung will bis Ende Oktober korrekte Daten zum Treibhausgas-Ausstoß im Saarland vorlegen. Das hat das dem Finanzministerium unterstellte Statistische Landesamt (StaLa) am Freitag vor dem Umweltausschuss des Landtages angekündigt. In der vergangenen Woche war nach Recherchen und Berichten unserer Zeitung bekannt geworden, dass alle offiziellen Daten der Landesregierung zum CO₂-Ausstoß und Energieverbrauch nachweislich falsch sind. Dem Statistischen Landesamt waren über mehrere Jahre bei der Zusammenstellung der CO₂- und Energie-Bilanzen Rechenfehler unterlaufen. Laut StaLa wurde unter anderem eine Rechenformel falsch angewendet.