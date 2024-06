Zur Sicherheit der Bevölkerung Saarland will Ausweiten von Verbotszonen für Waffen und Messer ermöglichen

Schon 2019 hatte das Landeskabinett in einer Verordnung zur Durchführung des Waffengesetzes die Befugnis, Waffenverbotszonen an Kriminalitätsschwerpunkten durch Rechtsverordnung einzurichten, an das Innenministerium übertragen – damals mit der politischen Absicht, diese an die Kommunen weiter zu übertragen. Das unterblieb bislang, wie Ministeriumssprecher Jörg Hektor der SZ bestätige. Die neue Verordnung soll nach seinen Worten nun so gestaltet sein, dass sie Waffenverbotszonen deutlich erleichtert, weil sie unabhängig von der Frage des Kriminalitätsschwerpunkts möglich werden. Die Kompetenz, diese Verbotszonen einzurichten, soll dann auch direkt an die Kommunen übertragen werden, wie Hektor der SZ sagte.