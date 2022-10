Drei-Milliarden-Fonds : Saarland will 700 Millionen Euro in öffentliche Gebäude stecken

Saarland will 700 Millionen Euro in öffentliche Gebäude stecken

Saarbrücken Drei Milliarden Euro – aber für was? Dem Landtag im Saarland liegen seit Mittwoch erste Details vor, wie die Regierung die Mittel aus dem Transformationsfonds einsetzen will.

Die saarländische Landesregierung will in den nächsten zehn Jahren zusätzlich 700 Millionen Euro in die energetische Modernisierung öffentlicher Gebäude investieren. Das Geld kommt aus dem drei Milliarden Euro schweren Transformationsfonds, den das Land für den Strukturwandel auflegen wird. Die SPD-Regierung will so „eine Dekade der Leitinvestitionen in Industrie, Infrastruktur und Innovation“ ermöglichen.