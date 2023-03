Ministerpräsidentin Rehlinger im Austausch mit Informatikern Saar-Forscher wollen Hass-Botschaften in sozialen Medien stoppen

Wie lässt sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) unsere Gesellschaft erfassen und verbessern? Dieser Frage gehen zwei Forscherteams des Saarland Informatics Campus an der Saar-Uni nach. Eine Frage, für die sich auch Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) interessierte. Sie traf sich jetzt mit Forschern der Informatik zum Austausch an der Universität des Saarlandes. Wichtigstes Thema: Hassrede (englisch Hate Speech) auf Internetplattformen. Zuvor traf sie sich im Rahmen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ mit dem Sonderdezernat „Cybercrime“ (Internet-Kriminalität) der Staatsanwaltschaft Saarbrücken und mit einer St. Ingberter Schulklasse , die einen Workshop zum Thema besuchte. Am Nachmittag stellten die Informatiker der Uni ihre Forschungsergebnisse vor.