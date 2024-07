Strukturelles Problem oder Folgen des Bundestrends? Die Saar-SPD und ihr „Stadt-Problem“: Partei besetzt künftig nur noch einen von sieben OB-Posten

Wenn sich die sieben Oberbürgermeister des Saarlandes treffen, wird der Neunkircher Jörg Aumann in Zukunft zumindest farblich ein Außenseiter sein – als einziger Sozialdemokrat in der Runde. Dabei ist die SPD, so hieß es zumindest immer, die Partei der Städte, die CDU die des flachen Landes. „Das sind Klischees“, sagt Aumann. „Außerdem: Wechsel haben der Demokratie noch nie geschadet.“