Bis zunächst 7. Mai : Saarland setzt weiterhin auf regelmäßige Corona-Tests in Schulen und Kitas

Saarbrücken Der saarländische Ministerrat hat am Freitag die Absonderungsverordnung für Schulen und Kindertagesstätten verlängert. Das regelmäßige Testangebot in den Einrichtungen bleibt zunächst bis 7. Mai bestehen.

Aufgrund des gemeinsamen Aufenthalts in größeren Gruppen und dem engen Kontakt der Kinder in den Schulklassen und Kita-Gruppen bleibt das regelmäßige Testangebot bis zunächst 7. Mai bestehen, teilt das saarländische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Das saarländische Testkonzept sieht in Schulen derzeit wöchentlich zwei verpflichtende Testungen vor, in Kindertagesstätten ebenfalls zwei auf freiwilliger Basis.